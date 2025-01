مدير بلدية الناصرية: حملات رفع التجاوزات مستمرة وسوق هرج الجديد بديلا منظما للكسبة

2025-01-23 09:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير بلدية الناصرية، المهندس محمد عكاب الحصونة، أن عملية رفع التجاوزات مستمرة ولا يوجد سقف زمني محدد لإنهائها، مشيرا إلى أن تنظيم الشوارع والمدن هو أحد أبرز واجبات البلدية التي تقوم بحملات منتظمة في مناطق متعددة داخل مركز المحافظة مثل سومر، حي الصدر، وحي أور. وأوضح...

