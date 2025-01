ذي قار تؤكد ان المتابعة مستمرة لاستكمال إفراز مقاطعة الصحة وتوزيع الأراضي

2025-01-23 09:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، المهندس حسن دعدوش، أن العمل على إفراز مقاطعة الصحة قد اكتمل بنسبة 85%، مشيراً إلى متابعة مباشرة من النائب الأول لمحافظ ذي قار ومدير بلدية الناصرية لاستكمال ما تبقى من العمل الذي يشمل 15%. وأضاف دعدوش خلال حديثه في برنامج...

