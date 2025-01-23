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ذي قار تؤكد ان المتابعة مستمرة لاستكمال إفراز مقاطعة الصحة وتوزيع الأراضي

ذي قار تؤكد ان المتابعة مستمرة لاستكمال إفراز مقاطعة الصحة وتوزيع الأراضي
ذي قار تؤكد ان المتابعة مستمرة لاستكمال إفراز مقاطعة الصحة وتوزيع الأراضي
2025-01-23 09:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن معاون محافظ ذي قار للشؤون الفنية، المهندس حسن دعدوش، أن العمل على إفراز مقاطعة الصحة قد اكتمل بنسبة 85%، مشيراً إلى متابعة مباشرة من النائب الأول لمحافظ ذي قار ومدير بلدية الناصرية لاستكمال ما تبقى من العمل الذي يشمل 15%. وأضاف دعدوش خلال حديثه في برنامج...

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