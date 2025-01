تحذير للسائقين في ذي قار: اللوحات القديمة “الصدامية“ ممنوعة بعد نهاية الشهر المقبل

2025-01-23 09:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن مسؤول إعلام مرور ذي قار، العقيد مؤيد حميد، أن المركبات المسجلة سابقاً والمعروفة بـ”اللوحات الصدامية” لن يُسمح لها بالتجوال بعد نهاية الشهر المقبل، داعياً أصحاب المركبات إلى الإسراع بتثبيت اللوحات الجديدة قبل انتهاء المهلة. وأوضح العقيد حميد خلال حديثه لبرنامج صباحي على إذاعة الناصرية، أن جميع...

