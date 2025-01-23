الامير محمد بن سلمان يهنىء ترامب توليه الرئاسة ويبلغه بخطط استثمارات بـ 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة

2025-01-23 10:35:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - السعودية

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رغبة بلاده في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار.





جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بن سلمان مساء الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي توقع أن تزداد قيمة هذه الاستثمارات "في حال أتيحت فرص إضافية".





وفي الاتصال الهاتفي، هنأ بن سلمان الرئيس ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وبحث معه سبل التعاون بين الرياض وواشنطن لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.





كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، حيث أشار بن سلمان إلى قدرة الإدارة الأميركية الجديدة على خلق ازدهار اقتصادي "غير مسبوق" تسعى السعودية للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار.





وتحدث ولي العهد السعودي عن رغبة الرياض في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في الأربع سنوات المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار، مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.





وأضافت الوكالة أن الرئيس ترامب عبر عن شكره على التهنئة، مؤكدًا حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.





يذكر أن الرئيس ترامب تحدث عن زيارته الخارجية المحتملة الأولى، الاثنين، بعد تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها قد تكون للمملكة العربية السعودية.





ترامب، أوضح أن أولى رحلاته كانت إلى السعودية في فترة رئاسته الأولى (2017-2021) "لأنهم وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار" من المنتجات الأميركية، وأضاف "إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء ما قيمته 450 أو500 مليار أخرى، فأعتقد أنني غالبا سأذهب هناك".



















