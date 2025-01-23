2025-01-23 10:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة عشرة، من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين، بإقامة ثلاث مواجهات.فعلى ملعب الكوت، يستقبل فريق ديالى ضيفه الزوراء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً في مواجهة يسعى فيها النوارس الى تعزيز الصدارة والابتعاد عن أقرب المنافسين ومواصلة سلسلة الانتصارات.وفي باقي المباريات يحل الكرخ ضيفاً على الكرمة في الخامسة مساءً، وذلك في ملعب الرمادي، بينما يستضيف أربيل في ملعب فرانسوا حريري، منافسه كربلاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.



