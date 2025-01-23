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المنتجات النفطية تعلن قرب إطلاق البطاقة الإلكترونية للتوزيع

المنتجات النفطية تعلن قرب إطلاق البطاقة الإلكترونية للتوزيع
المنتجات النفطية تعلن قرب إطلاق البطاقة الإلكترونية للتوزيع
2025-01-23 10:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن مدير شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق البطاقة الإلكترونية للتوزيع في بغداد والمحافظات.وقال طالب: إن "شركة توزيع المنتجات النفطية تعمل على توفير الكميات الأكبر والممكنة في أوقات الحاجة للمواطنين، وبدأنا توزيع النفط الأبيض منذ شهر تشرين الأول /أكتوبر بواقع 100 لتر لكل بطاقة، وتستمر الحصة لمدة شهرين"،ولفت إلى أنه […]

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