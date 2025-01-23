الحكيم: حرية واستقلالية القضاء ضمان للدستور والقانون والحريات العامة

2025-01-23 11:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة.

وقال الحكيم، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بمناسب يوم القضاء العراقي إن "القضاء حصن العدالة ومحورها ورافع لوائها، وهو مصدر إقرار الأمن والطمأنينة في النفوس، الحاسم للمنازعات والمُنتَصِف للمظلوم من الظالم".

وأضاف أن "وجود القضاء العادل يجعل منه الملجأ الطبيعي والوحيد للمواطنين، من أجل حمايتهم من أي تعدٍ على حرياتهم".

وتابع: "في يوم القضاء العراقي، وفيما نعبر عن اعتزازنا ومباركتنا لسلطتنا العراقية وقضاتها يومهم المجيد، نجدد تأكيدنا على أهمية حرية واستقلالية القضاء ضمانا للدستور والقانون والحريات العامة".

يذكر أنه تمَّ تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (45) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعددها المرقم 4432 في 23 /1 /2017، والذي اعتبر يوما للقضاء العراقي.