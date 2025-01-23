رئيس الوزراء ‏في يوم القضاء العراقي: نجدد دعمنا للسلطة القضائية

2025-01-23 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

جدد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، دعمه للسلطة القضائية بمناسبة يوم القضاء العراقي.

وقال رئيس الوزراء ،في تغريدة له على منصة "اكس"، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في يوم القضاء العراقي، نجدد دعمنا للسلطة القضائية، ونؤكد ألّا سلطانَ على القضاء غير الدستور والقانون".

وأضاف، أن "القضاء العادل، المستقل، المهني، يمثل دعامة الحياة الديمقراطية في العراق، والركن الذي تستند إليه السلطات التشريعية والتنفيذية في أداء واجباته".

وأشار الى أنه " وبهذه المناسبة نستذكر شهداء القضاء، ونسأل الله لهم، ولجميع شهداء العراق، الرحمة والرفعة".