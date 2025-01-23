رئيس مجلس القضاء: تطوير نظام العدالة الجنائية والمدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية

2025-01-23 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، تطوير نظام العدالة الجنائية والمدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، فيما أشار الى أن استقلالية القضاء العراقي اليوم ركيزة أساسية في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين من دون تمييز.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في كلمة له خلال احتفالية يوم القضاء العراقي، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استقلال القضاء هو الأساس في بناء أيّ نظام ديمقراطي، واستقلالية القضاء هي ركيزة أساسية في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين من دون تمييز"، لافتاً إلى أنه "عملنا على تعزيز استقلال القضاء وتوفير البيئة المناسبة للقضاة للعمل بحرّية وحيادية بعيداً عن أيّ تأثيرات، حيث أن مسيرة القضاء شهدت تحوّلات مهمّة بدءاً من بناء المحاكم، ومروراً بتطوير التشريعات، ووصولاً إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية".



وأضاف، "بذلنا جهوداً في تحديث الإجراءات وتطوير أبنية المحاكم وتدريب القضاة لتقديم خدمة قضائية عالية الجودة، وجرى تطوير نظام العدالة الجنائية والمدنية بما يتماشى مع المعايير الدولية"، مبيناً أن "القضاء أثبت قدرته على مواجهة التحدّيات الكبيرة والصعوبات الجمّة التي كانت تهدّد نسيج الدولة العراقية، وكان نقطة الضوء التي ساعدت في تحقيق التوازن وإعادة بناء الثقة بين الشعب والدولة".



وأوضح زيدان أن "مسؤولياتنا كقضاة كبيرة لأننا نتحمّل الأمانة الكبرى في الحفاظ على العدالة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم"، موجهاً الشكر والتقدير إلى "جميع القضاة وموظفي السلك القضائي على تفانيهم في العمل ونزاهتهم وإصرارهم على إحقاق الحق".