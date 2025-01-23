نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة اقليم كوردستان بتوسيع التعاون مع ألمانيا

2025-01-23 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، تأكيده على رغبة الإقليم بتوسيع التعاون مع ألمانيا.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، توبياس ليندنر وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ومنسق وزارة الخارجية الألمانية الخاص للشؤون السورية والوفد المرافق.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الألمانية مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، والانتخابات البرلمانية والوضع في العراق وإقليم كوردستان، والتطورات في سوريا وآخر المستجدات في الشرق الأوسط. .

ووفقا للبيان، فقد شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني ألمانيا على دعمها المستمر للعراق وإقليم كوردستان في المجالات العسكرية والسياسية والإنسانية، مؤكدا رغبة إقليم كوردستان في توسيع التعاون مع ألمانيا أو العمل في المجالات كافة.

من جانبه أبدى الوزير الالماني إعجابه بعملية التصويت في انتخابات برلمان كوردستان والمشاركة العالية للمواطنين فيها، وكذلك الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.

وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة، أكد الجانبان أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار وتعاون جميع الأطراف لإبعاد المنطقة عن المزيد من التعقيدات، وفقا للبيان.