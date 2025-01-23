2025-01-23 12:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

نزفُّ أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى رجالات القضاء العراقيّ الأفذاذ، وفي مُقدّمتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى سيادة القاضي الدكتور (فائق زيدان) المُحترم، سائلين المولى (عزَّ وجلَّ) أن يُسدّدَ خطاهم ويفيض بكرمه عليهم؛ لأداء المهامّ الجِسام المُلقاة على عاتقهم؛ بعدِّهم طود العدالة والمساواة في بلدنا العزيز، كما لا يفوتنا بهذه المُناسبة البهيجة أنْ نُكْبِرَ دعمهم اللامتناهي للمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة، وإسهامهم الجلي في دفع عجلة عملها وتسريع وتيرته.