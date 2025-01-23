2025-01-23 12:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن استنفار ردهات الطوارئ في مستشفى الخالص العام عقب وصول 13 مصاباً، بينهم نساء وأطفال، نتيجة حادث سير على طريق كركوك – بغداد.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طواقم الطوارئ في مستشفى الخالص العام استنفرت جهودها لمعالجة المصابين، حيث قُدّمت الإسعافات الأولية بشكل مباشر، مع التعامل الفوري مع ثلاث حالات بالغة الخطورة بسبب شدة الحادث".

وأضاف العزاوي أن "الطواقم الطبية نجحت في احتواء الموقف، والتعامل مع الحالات المصابة بشكل عاجل لتقديم العلاجات الضرورية".

وأشار إلى أن "طريق كركوك – بغداد يُعدّ من أخطر الطرق البرية في الجزء الشمالي من محافظة ديالى، إذ يتسبب بنحو 35% من الإصابات المرورية السنوية على مستوى المحافظة، ما يعكس حجم المآسي الناجمة عن الحوادث المتكررة".

وكان العزاوي، وصف طريق كركوك ديالى بغداد، العام الفائت، بأنه “عام مثقل بالجراح”، مؤكدا أن المستشفيات الرئيسية في المحافظة، خاصة في بعقوبة، شهدت تسجيل نحو 7000 حادث سير خلال العام، مبينا بأن الحوادث أسفرت عن 300 حالة وفاة وأكثر من 4000 إصابة، بينها حالات حرجة تسببت في عاهات مستديمة شملت أطفالًا ونساءً وكبار السن.

وطريق كركوك-بغداد يواصل استحواذه على الحصة الأكبر من حوادث السير بنسبة تصل إلى 35%، وفق العزاوي، فيما توزعت باقي النسب على طريق شهربان وطريق دلي عباس وبقية الطرق الأخرى.