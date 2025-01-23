2025-01-23 12:30:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويسمت الهيئة الإدارية لنادي غاز الشمال، روند عبد الخالق، مدرباً لفريقها الكروي المشارك في الدوري الممتاز خلفاً للمدرب محمود مجيد .وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي، وريا جلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن " الهيئة الإدارية للنادي سمت المدرب روند عبد الخالق، ليقود دفة الفريق في الدوري العراقي الممتاز بعد الاستقالة التي تقدم بها مدرب الفريق السابق، محمود مجيد، مؤكداً أن الإدارة تسعى جاهدة الى دعم الملاك التدريبي لتحقيق النجاح في منافسات الدوري الممتاز".وأضاف جلال، أن" إدارة النادي عززت صفوف الفريق باللاعب كوسرت بايز، قادماً من نادي ديالى، ليكون إضافة جديدة لصفوف غاز الشمال خلال منافسات الدوري الممتاز".