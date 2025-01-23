اليوم.. انطلاق الدور الثاني عشر من منافسات دوري النخبة لكرة اليد

2025-01-23 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الخميس، ثلاث مباريات لحساب الدور الثاني عشر من منافسات دوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي .إذ تستضيف قاعة نادي الجيش، في الساعة الثانية عشرة ظهراً، مباراة الحشد الشعبي وذي قار، ويلتقي الكرخ، ضيفه السليمانية عند الساعة الثانية ظهراً، فيما تجمع المباراة الأخيرة فريقي الشرطة وكربلاء، على قاعة نادي الشرطة في تمام الساعة الرابعة عصراً.