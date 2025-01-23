2025-01-23 12:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، بأحقية فوز باريس سان جيرمان على فريقه 4-2 مساء الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس"، إنه "في الشوط الأول كان لدينا لحظات، وكان لديهم لحظات. كانوا أفضل. عندما كان الفريق متأخرًا 0-2، حسناً. سجلنا هدفين في خمس دقائق، وسجلوا هم أهدافًا في خمس دقائق".

وأضاف: "لم نتمكن من السيطرة في لقطة الهدف الأول، كان نوعًا من الضربة القاضية. ارتقوا في تلك اللحظة. كانوا أفضل، أسرع، فازوا في المواجهات. لم نتمكن من التعامل مع ذلك. تقبلنا الهزيمة، الفريق الأفضل فاز. الفرصة الأخيرة على أرضنا ضد كلوب بروج للتأهل".

وتابع: "لكي تفز يجب أن تلعب، لكننا لم نتمكن من ذلك. للدفاع عن النتيجة، يجب أن نحافظ على الهدف. لم يكن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك، هاجموا بشكل أفضل، وكان الأمر صعبًا".

وعما إذا كان مانشستر سيتي يواجه خطر الخروج المبكر، قال جوارديولا: "قد يحدث ذلك. إذا لم نفز، لا نستحق ذلك. كانت بداية صعبة، سبورتينج في مرحلة معينة. باريس سان جيرمان صعب، يوفنتوس صعب. المباريات الصعبة التي خضناها خارج أرضنا. هذه هي الحقيقة، لم نحقق ما يكفي من النقاط. يجب أن نقبل ذلك. المباراة الأخيرة ضد كلوب بروج ستحدد ما يجب أن نفعله".

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، بيد أن انهار أمام هجوم هادر للفريق الباريسي الذي أحرز أربعة أهداف، حافظت على آماله في بلوغ الدور التكميلي المؤهل إلى ثمن النهائي.

المصدر: وكالات