السوداني يدعو صندوق النقد العربي لدعم المشاريع العراقية

2025-01-23 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس،عن تطلع حكومته نحو مزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي من خلال مساهمته في تمويلحملة الإعمار والتنمية لاسيما في مجال البُنى التحتية.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، مقدماًله التهنئة بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة الصندوق، متمنياً له النجاح في مهامّه.

وأكد السوداني، في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، دعم الحكومةلمهام صندوق النقد العربي، الذي يعد العراق من المؤسسين له، وثاني أكبر المساهمين فيه،بعد المملكة العربية السعودية.

وأشار السوداني إلى تطلع العراق نحو مزيد من التعاون مع الصندوق، وأن تنعكسآثار عمله على الساحة العراقية، من خلال مساهمته في تمويل حملة الإعمار والتنمية التيشرعت بها الحكومة، لاسيما في مجال البُنى التحتية، وكذلك الرغبة في أن يعمل الصندوقعلى توسيع مساهمة الكوادر العراقية في عمله، وبناء الجسور مع المؤسسات المالية العراقية.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية أن يساهم الصندوق في تعزيز الأواصر العربية،عبر تنظيم العلاقات المالية والنقدية والتجارية، بما يعزز المصالح المشتركة بينها.

من جانبه، عبر رئيس مجلس صندوق النقد العربي عن شكره وتقديره على حفاوةالاستقبال، مؤكداً حرص الصندوق على دعم العراق، والمشاركة ببرامجه التنموية، وبما يسهمفي تعزيز التعاون البناء في مجال القطاعات المالية والتمويل، بحسب البيان.