تباطؤ سوق السيارات يهوي بأرباح "هيونداي"

2025-01-23 12:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة "هيونداي موتور" الكورية بنسبة 17 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، لتصل إلى مستوى أقل مما توقعه محللون نتيجة زيادة الإنفاق على العروض الترويجية وسط تباطؤ تشهده سوق السيارات.

وقالت "هيونداي موتور"، اليوم الخميس، إن الأرباح التشغيلية بلغت نحو 2.8 تريليون وون (1.95 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول انخفاضا من 3.4 تريليون وون في نفس الفترة من العام السابق.

و"هيونداي" مع شركتها التابعة "كيا" هما ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم قياسا بالمبيعات.

وجاء متوسط توقعات 24 محللا للأرباح التشغيلية لشركة هيونداي في استطلاع لمجموعة بورصات لندن عند 3.2 تريليون وون.

وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر الماضي تسجيل تراجع نسبته 7 بالمئة في الأرباح التشغيلية للربع الثالث، وحذرت من تباطؤ في الطلب واحتدام في المنافسة، لكنها تمسكت بالأرباح المستهدفة لعام 2024.

وقال لي سونج-جو المدير المالي لهيونداي موتور خلال مؤتمر عبر الهاتف آنذاك: "بيئة الأعمال لقطاع السيارات تتدهور" مشيرا إلى تزايد الغموض الذي يكتنف السياسات المتبعة والمخاطر الجيوسياسية على مستوى العالم.