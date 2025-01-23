رئيس الجمهورية يهنئ القضاء العراقي ويؤكد دعمه لاستقلاليته

2025-01-23 12:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، تهنئته للسلطة القضائية ولجميع العاملين فيها، مشيداً بتاريخ القضاء العراقي، مؤكداً دعمه الكامل لاستقلالية القضاء وحياديته.

وقال رئيس الجمهورية في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نهنئ السلطة القضائية بجميع العاملين فيها بمناسبة يوم القضاء العراقي ونفخر بكونه واحداً من الأنظمة القضائية العريقة في المنطقة".

وأكد رئيس الجمهورية "دعمه الكامل لاستقلالية القضاء وحيادته، باعتباره عنصراً أساسياً في حماية النظام الديمقراطي وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي".