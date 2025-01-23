رئيس الوزراء يؤكد تطلع العراق نحو المزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي

2025-01-23 12:45:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكد رئيس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تطلع العراق نحو المزيد من التعاون مع صندوق النقد العربي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل رئيس صندوق النقد العربي، السيد فهد بن محمد التركي، وقدم التهنئة له بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة الصندوق، متمنياً له النجاح في مهامّه".وأكد رئيس الوزراء، "دعم الحكومة لمهام صندوق النقد العربي، الذي يعد العراق من المؤسسين له، وثاني أكبر المساهمين فيه، بعد المملكة العربية السعودية".وأشار، إلى "تطلع العراق نحو مزيد من التعاون مع الصندوق، وأن تنعكس آثار عمله على الساحة العراقية، من خلال مساهمته في تمويل حملة الإعمار والتنمية التي شرعت بها الحكومة، لاسيما في مجال البُنى التحتية، وكذلك الرغبة في أن يعمل الصندوق على توسيع مساهمة الكوادر العراقية في عمله، وبناء الجسور مع المؤسسات المالية العراقية".ولفت، الى "أهمية أن يساهم الصندوق في تعزيز الأواصر العربية، عبر تنظيم العلاقات المالية والنقدية والتجارية، بما يعزز المصالح المشتركة بينها".من جانبه، عبر رئيس مجلس صندوق النقد العربي، عن "شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال"، مؤكداً "حرص الصندوق على دعم العراق، والمشاركة ببرامجه التنموية، وبما يسهم في تعزيز التعاون البناء في مجال القطاعات المالية والتمويل".