2025-01-23 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر مسؤول في مجلس الأنبار، يوم الخميس، عن تشكيل لجان متخصصة لمتابعةوتدقيق أسعار الوحدات السكنية في عموم مدن المحافظة.

وأوضحالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب المواطنين بشأنارتفاع أسعار العقارات، والهدف منها ضمان توافق الأسعار مع القدرة الماليةللمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود".

وأضافأن "اللجان ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الخاص للحد منالمضاربات غير المبررة في السوق العقارية".