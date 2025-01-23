2025-01-23 12:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات أغلقت المداخل الرئيسية لمدينة الكاظمية، شمال العاصمة العراقية بغداد، بسبب توافد الزائرين نحو مرقد الامام موسى الكاظم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه تم غلق جميع مداخل الكاظمية الرئيسية أمام حركة السيارات والدراجات، مبينا أن هذه المداخل تشمل: مدخل عبد المحسن، مدخل عدن، مدخل جسر الأئمة، ومدخل البوابة "جدة".

وأشار المصدر، إلى تحويل سيطرة دخول سيارات الحمل في شارع المحيط للخروج فقط، مؤكداً أن منافذ الدخول الثانوية، مثل البصمة، بستان علاوي، والنهرين، ما زالت مفتوحة حتى الآن، مع إمكانية غلقها خلال الساعات القادمة بسبب توافد أعداد كبيرة من الزائرين.

وفي منطقة الاعظمية المجاورة، نوه المصدر، إلى إغلاق جسر الائمة وطريق الزائرين المؤدي اليه داخل المنطقة.