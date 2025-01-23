2025-01-23 12:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، يوم الخميس، تجهيز المخافرالحدودية مع سوريا بمنظومات طاقة شمسية لتوفير الكهرباء على مدار الساعة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً لجهود قيادةقوات الحدود في تقديم الخدمات الإدارية واللوجستية لقطعاتنا وبما يسهم في تأدية واجباتهابأفضل صورة، شرعت مديرية الاتصالات والنظم المعلوماتية بتزويد المخافر والملاحق فيقيادتي حدود المنطقتين الثانية والسادسة الماسكة للشريط الحدودي العراقي السوري بمنظوماتتجهيز كهرباء بالطاقة الشمسية بعدد 600 منظومة لتشغيل المقرات والمخافر والملاحق".

وأشار البيان إلى "نصب 499 منظومة تجهيز كهرباء في وقت سابق من العامالماضي لتوفير الطاقة الكهربائية للمخافر الحدودية في مختلف قواطع المسؤولية".