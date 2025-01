2025-01-23 14:01:42 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأصدر تحالف 188 بيانًا شديد اللهجة خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده، اليوم الخميس، في بغداد، ندّد فيه بإجراءات مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة للفصل التشريعي الأول، التي عُقدت بتاريخ 20 يناير 2025. ووصف التحالف الجلسة بأنها "عرض هزيل للفوضى السياسية"، معتبرًا أن "ما حدث خلالها يمثل انتهاكًا صريحًا للدستور وضربة قاسية لمبادئ العدالة والديمقراطية". […]

