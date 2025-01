الإعمار تعلن قرب إنجاز مجسر قحطان وتكشف عن مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية

2025-01-23 14:01:42 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن مشاريع الحزمة الثانية لفك الاختناقات المرورية، فيما أشارت إلى أن مشروع مجسر قحطان سيتم إنجازه نهاية الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار إن "هناك حزمة ثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية تبلغ 15 مشروعاً حيث بدأ العمل الفعلي بواحد منها وهو مشروع إنشاء جسر الصرافية الثاني"، مشيرا […]

