مصدر: إطلاق سراح مختطف من أهالي ذي قار بعد أسبوع من اختطافه في إيران

2025-01-23 14:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مصدر، اليوم، عن إطلاق سراح مواطن من أهالي ذي قار بعد أسبوع من اختطافه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أُعيد بسلام إلى ذويه. وذكر المصدر لشبكة أخبار الناصرية أن الجهات الأمنية العراقية، بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، بذلت جهودًا مكثفة للتفاوض ومتابعة القضية التي أسفرت عن الإفراج...

