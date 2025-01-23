دافوس تحتضن أول اجتماع رسمي بين حكومة الاقليم والادارة السورية

2025-01-23 14:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أنه اجتمع ضمن سلسلة لقاءاته في منتدى دافوس مع أسعد الشيباني، وزير خارجية سوريا.

وقال رئيس الحكومة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللقاء كان ودياً، حيث تم بحث آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.

وأشار بارزاني إلى أنه استمع باهتمام إلى إيجاز من الوزير السوري حول الوضع الجديد في سوريا وجهود الإدارة الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.

ونقل عن الوزير السوري تأكيده، أنّ الكورد مكوّنٌ أصيلٌ ومحوري في سوريا، وأنّ حقوقهم ستكون مصانة ومحمية.

وقال بارزاني، أن الشيباني وجه دعوةً لزيارة دمشق، كما أعرب عن أمله في لقائي بسوريا في المستقبل القريب.

وأكّد بارزاني أنّ صون السلم والاستقرار في سوريا يمثل أولويةً قصوى بالنسبة لنا، مبدياً استعداد الإقليم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة صون حقوق كافة المكونات في سوريا، بضمنهم الشعب الكوردي.