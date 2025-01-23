2025-01-23 14:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشفت جمعية مربي الدواجن في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تكبد أصحاب المشاريعالإنتاجية خسائر فادحة جراء الحظر المفروض من قبل الحكومة الاتحادية على تصديرهم الدجاجإلى باقي المحافظات العراقية منذ ثمانية أشهر، مشيراً إلى أن هذا تزامن مع انتشارأمراض وبائية أدت إلى نخفض الإنتاج بنسبة 50%.

وقالرئيس الجمعية نازم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان يضم حالياًنحو 50 مليون دجاجة بيّاضة، ويعتمد العديد من التجار على دعم مشاريع الدواجن عبراستثمارات محلية، ولكن منذ أكثر من ثمانية أشهر، ووفقاً لقرار الحكومة الاتحادية،تم حظر تصدير الدجاج من الإقليم إلى باقي المحافظات العراقية، مما كبّد أصحابالمشاريع الإنتاجية خسائر كبيرة".

وأشارإلى أن "الجمعية تواصلت مع نواب كورد في البرلمان العراقي لإيجاد حلول لهذهالمشكلة، فهناك 500 ألف فرصة عمل في قطاع الدواجن مهددة بالزوال إذا استمرالحظر".

وأكدأن "استمرار الحظر والتحديات الأخرى مثل انتشار الأمراض الفيروسية أدى إلىانخفاض الإنتاج بنسبة 50%، ما ينذر بارتفاع كبير في أسعار الدجاج خلال الفترةالمقبلة".

وبينعبد الله، أن "تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الدجاج تصل إلى 2500 دينار، لكنفي الأسواق يباع الكيلو بسعر 1900 دينار، ما يشكل ضغطاً هائلاً على أصحاب المزارعويؤدي إلى بيع منتجاتهم بخسارة".

وأوضحأن "أسعار الدجاج خلال الأشهر الستة الماضية تراجعت بشكل كبير، حيث تتراوحبين 2000 و2500 دينار للكيلو غرام الواحد، ما أجبر أصحاب المشاريع على البيعبخسارة".

وناشدعبد الله الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان للعمل على حلّ الأزمة الحالية منخلال فتح أسواق جديدة وضمان تصدير الإنتاج الفائض إلى المحافظات العراقية، داعياًالنواب الكورد إلى تبني موقف موحد لحل هذه المشكلة التي تهدد مستقبل آلاف العاملينفي هذا القطاع الحيوي.

ويعتمدإقليم كوردستان بشكل كبير على مشاريع الدواجن لتوفير الاحتياجات المحلية وتحقيقفائض يتم تصديره إلى باقي محافظات العراق، ومع استمرار الحظر المفروض منذ أكثر منثمانية أشهر على تصدير الدجاج إلى المحافظات الجنوبية، تفاقمت الأزمات الاقتصاديةلأصحاب المزارع في الإقليم.

ويأتيذلك بالتزامن مع ظهور فيروس أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 50%، مما يعمّق الأزمةويهدد بخسائر أكبر في القطاع.