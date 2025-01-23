المشهداني يهنئ القضاء العراقي بيومه ويشيد بدوره في تعزيز العدالة وحماية الدستور

2025-01-23 14:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، القضاء العراقي بيومه مشيداً بدوره في تعزيز العدالة وحماية الدستور.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المشهداني قدم التهنئة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى و السادة القضاة، بمناسبة يوم القضاء العراقي".

وقال رئيس مجلس النواب حسب البيان، إن "هذه المناسبة التي تذكرنا بالدور التاريخي للمؤسسة القضائية التي حققت العدالة للعراقيين على امتداد عهودها وعقودها، وكانت خير راع لحماية جميع العراقيين".

وأضاف أن "القضاء العراقي كان وما يزال يمثل صمام الأمان لحماية تنفيذ القانون والمؤسسات القانونية، وإن استقلالية القضاء هي الأساس الذي تُبنى عليه الديمقراطيات وتتحقق فيه تطلعات الشعوب الى العدالة والمساواة".

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن "السلطة القضائية أظهرت خلال الفترة الماضية مهنية وحيادية في معالجة القضايا الكبرى التي تهم الوطن والمواطن. فلم يكن دورها مجرد وظيفة بل رسالة سامية لحماية الحق وتطبيق القانون".







