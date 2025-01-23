وزير العمل: ندعم استقلالية القضاء وجهوده الرامية لإرساء العدالة الاجتماعية

2025-01-23 14:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، ضرورة دعم استقلالية القضاء وجهوده الرامية لإرساء العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.

وقال الأسدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بمناسبة يوم القضاء العراقي: "نتقدم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز لهذا الصرح الوطني الذي يمثل رمز العدالة وضمان الحقوق وسيادة القانون".

وأضاف أن "القضاء العراقي، بتاريخه العريق ودوره المحوري، أثبت على مر السنين أنه صمام أمان المجتمع وأساس بناء دولة المؤسسات التي نطمح إليها جميعًا".

ولفت وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه "في هذه المناسبة، نؤكد دعمنا الكامل لاستقلالية القضاء ووقوفنا إلى جانب كل الجهود الرامية لتعزيز دوره في إرساء العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين، خصوصًا الفئات المستضعفة التي تمثل محور اهتمام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".



