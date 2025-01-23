المفوضية: رئيس الوزراء وجه بدعم العملية الانتخابية وتوفير الميزانية اللازمة

2025-01-23 15:30:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع - نصار الحاج

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، حاجتها لدعم مؤسسات الدولة لتنظيم العملية الانتخابية، فيما وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المؤسسات لدعم العملية الانتخابية وتوفير الميزانية اللازمة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية تحتاج في كل عملية انتخابية إلى دعم وإسناد من جميع مؤسسات الدولة، نظراً لتعاملها مع العديد من الجهات الحكومية، مثل هيئة النزاهة، هيئة المساءلة والعدالة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التربية، ووزارة التعليم، بالإضافة إلى جهات أخرى".

وأضافت، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يحرص دائما على توجيه هذه المؤسسات لدعم العملية الانتخابية"، مشيرةً إلى "أهمية توفير الميزانية المخصصة للمفوضية لضمان استمرارها في عملها وتنظيم الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية".

ولفتت، الى أن "رئيس الوزراء وجه وزارة المالية بضرورة التنسيق مع المفوضية وتقديم الدعم المالي اللازم"، مؤكدة "استمرار المفوضية في عملها، عبر مواصلتها عملية التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقات الناخب من خلال 1079 مركز تسجيل في مختلف أنحاء البلاد، فضلاً عن دعوة المفوضية، الناخبين من المواليد الجديدة، وغير المسجلين سابقاً، إلى تسجيل بياناتهم باستخدام البطاقة الوطنية الموحدة لضمان مشاركتهم في الانتخابات".

وتابعت، أن "المفوضية قامت بتوسيع إجراءاتها لضمان حقوق الناخبين الذين لا تظهر بصماتهم، من خلال اعتماد تقنية التعرف على الوجه في أجهزة التحقق يوم الاقتراع، مما يضمن تصويتهم ومشاركتهم الفعّالة في العملية الانتخابية".