صادرات العراق من النفط تتجاوز 100 مليون برميل خلال شهر

2025-01-23 15:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 الماضي والتي تجاوزت 100 مليون برميل من الخام.

ووفقا للإحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ونشرته الوزارة في بيان اليوم، فقد بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (101) مليون و(24) الفاً و(596) برميلاً .

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الاول/2024 الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليون و (195) الفاً و(150) برميلاً ، أما مجموع الكميات المصدرة من حقل القيارة النفطي فبلغت (519) ألفا و (931) برميلا.

وذكرت الوزارة ان الصادرات الى الاردن بلغت (309) آلاف، و(515) برميلا.