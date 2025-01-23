العمليات المشتركة تجتمع لمناقشة إجراءات تأمين زيارة الامام الكاظم (ع)

2025-01-23 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، اجتماعا في مقر القيادة ضم جميع هيئات ركن القيادة وعددا من الضباط .

وبحسب بيان تلقته "بغداد اليوم" فقد "جرت مناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام".

وأضاف "ناقش المجتمعون وضع خطط وآليات تنفيذ توصيات ومقررات مجلس الأمن الوطني رقم واحد لسنة 2025 الذي انعقد يوم أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

وتابع البيان "ان نائب قائد العمليات المشتركة اكد على ضرورة تضافر الجهود والالتزام بالسياقات والثوابت والخطط المقرة من المراجع العسكرية"، مشددا على "أهمية التدريب وبناء القدرات والاستفادة من الأخطاء وتطوير المهارات والاستخدام الأمثل للصنوف وفق الاختصاصات ، موجها بوضع جدول زمني مقرون بالمسؤوليات لتنفيذ جميع المقررات التي تم إقرارها خلال هذا الاجتماع".

كما شهد الاجتماع بحث آخر الإنجازات المتحققة في ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية والعمل الاستخباري في هذا المجال.

واستمع نائب قائد العمليات المشتركة الى مجموعة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين لغرض تعزيز الأمن والاستقرار ، موجها بجملة من التوصيات المهمة التي تسهم في نجاح العمل الأمني والاستخباري ضمن قواطع المسؤولية