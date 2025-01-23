العثور على جثة "مقطعة" مجهولة الهوية في حاوية نفايات شرقي بغداد

2025-01-23 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، العثور على جثة "مقطعة" مجهولة الهوية في حاوية نفايات شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لـ "بغداد اليوم"، انه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية مقطعة داخل اكياس ومرمية داخل حاوية نفايات في الشارع الخدمي المحاذي لشارع القناة في بغداد".

وأوضح المصدر، جرى رفع الجثة وفتح تحقيقا على الفور لمعرفة ملابسات الحادثة بهدف الوصول الى الجناة.