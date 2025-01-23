الإعلان عن مشروع استراتيجي جديد لتنظيم شوارع البصرة

2025-01-23 15:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحثت مديرية المرور العامة، مع الحكومة المحليةفي البصرة، يوم الخميس، تنفيذ مشروع استراتيجي يهدف إلى تنظيم الإشارات المروريةوتركيب الكاميرات الذكية.

وقال مدير المرور العامة، اللواء عدي سمير، خلال مؤتمرصحفيّ حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المشروع يتضمن إنشاء مركز للسيطرة علىالاختناقات المرورية لضبط حركة المركبات وعبور الأفراد وتسجيل المخالفات بدقة،وحسب الأنظمة العالمية الحديثة، وجرى تقديم دراسة بوجود شركة استثمارية تعتبر منكبرى الشركات المتخصصة في العالم".

يذكر أن النظام المروري في البصرة، ما زال على عهدهالقديم يسير عبر رجال المرور المنتشرين في التقاطعات والشوارع، ولم يتم تحديثهبأنظمة إلكترونية تسمح لمرور المركبات عبر الإشارات والكاميرات الحديثة.