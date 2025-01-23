2025-01-23 16:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن تخصيص رابط الاعتراض على تعيينات الملاكات الطبية والصحية لخريجي 2022-2023.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استنادا الى توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تنوه دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة عن فتح الرابط ادناه، لغرض الاعتراض على تعيينات الوجبة الثانية من الملاكات الطبية والصحية لخريجي 2022-2023".

ولفتت وزارة الصحة إلى أن "الاعتراض مفتوح لمدة أسبوع واحد من تاريخ نشر التنويه أي لغاية يوم الخميس المصادف 30/ 1/ 2025 لذا اقتضى التنويه".

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