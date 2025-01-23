العثور على رفات في خزان مياه بسنجار

2025-01-23 17:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت منظمة بتريكورلحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن العثور على رفات بشرية داخل خزان مياه في سنجار،تعود لفترة سيطرة تنظيم داعش على القضاء.

وقالت المنظمة في بيانصحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنظمة، اكتشفت أمرا مأساويا في مجمع تل بناتجنوب قضاء سنجار، حيث عثر على رفات بشرية داخل خزان مياه في احد المنازل المهجورة".

وأضافت أن "الاكتشافجاء بعد بلاغ من السكان المحليين وتم توثيقه بشكل دقيق من قبل الفريق الميداني"،مبنية أنه "وفقا للتقديرات الأولية، يرجح أن هذه الرفات تعود إلى ضحايا منفترة سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، مما يعكس حجم المعاناة والانتهاكات التي تعرضتلها هذه المناطق خلال تلك الفترة المأساوية".

وتابعت "تم نقل جميعالمعلومات المتوفرة بما في ذلك الإحداثيات والصور والتفاصيل الدقيقة إلى الجهاتالمختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومتابعة التحقيقات".