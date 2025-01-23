بصور مرضى قرب المطبات.. ضبط عصابة للنصب والاحتيال بشوارع البصرة

2025-01-23 17:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت القوات الأمنية في البصرة، يوم الخميس، القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين في شوارع المدينة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عصابة مكونة من أربعة أشخاص تمارس النصب والاحتيال عبر رفع صور لمرضى ونصبها وسط الشوارع أو قرب المطبات الصناعية لطلب المساعدة لإجراء عمليات جراحية أو جمع مبالغ علاج".

وأكد المصدر، أن "العصابة اعترفت بجريمتها وتم إحالة أفرادها إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل".