"القناص والمرشد" يربكان خطط دمج الفصائل بمؤسسات الأمن العراقية

2025-01-23 17:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رغم دعوات الحكومةالعراقية، على دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية أو هيئة الحشد الشعبي، يصربعض قادة هذه الفصائل على البقاء خارج المؤسسة الرسمية بذريعة أنهم يشكلون"محور المقاومة" في البلاد.

وتضم هيئة الحشد الشعبي "جميعالقوى والفصائل المقاتلة التي تشكلت بعد فتوى المرجع الأعلى علي السيستاني"،إبان سقوط الموصل وبعض المحافظات الغربية بيد تنظيم داعش عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمدشياع السوداني، وفي كلمة له قبل يومين، أكد أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمنالأطر القانونية والمؤسساتية، لافتاً إلى أن "الحكومة عازمة على بناء عراقجديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب".

وفيه هذا الصدد، أبلغت مصادر مطلعة،وكالة شفق نيوز، بأن "الحكومة أبلغت قيادات الفصائل المسلحة بالانخراط ضمنصفوف المؤسسة الامنية والعسكرية أو الالتحاق بهيئة الحشد الشعبي".

وأوضح أحد المصادر، للوكالة، أن"انخراط تلك الفصائل بالمؤسسةالرسمية سيضفي عليها الشرعية وتكتسب الحصانة الرسمية والحماية من أي استهداف الىجانب الحفاظ على سلاحها في شكل منظم الى جانب حفظ حقوق عناصرها".

وأشار المصدر، إلى أن "الحكومةخيرت قيادات الفصائل المشار اليها بين الدخول ضمن المؤسسة الرسمية او البقاءخارجها لكن اذا ما تعرضت لاي استهداف عسكري اجنبي (اميركي) فإن الحكومة لن ترد اولم يكن هناك رد فعل حكومي".

وتابع: "بعض عناصر فصيل النجباءكان قد بدء بالدخول ضمن مظلة هيئة الحشد الشعبي وفق الضوابط والاجراءات الرسمية،لكن الإشارات التي صدرت من المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه برئيس الوزراءفي زيارته الاخيرة الى طهران، والتي تعارض فكرة استهداف الفصائل والحشد الشعبيبالتحييد أو الحل، قلبت مواقف تلك الفصائل، ودفعها إلى رفض التخلي عن دورهاالمقاوم والمتصدي للإرهاب".

وبحسب المصدر فإن "أكثر من عشرةآلاف من عناصر الفصائل مازالوا خارج المنظومة الرسمية في حين يتجاوز عدد منتسبيهيئة الحشد الشعبي أكثر من 250 ألف شخص يتقاضون رواتب شهرية مقاربة لنظرائهم فيوزارة الداخلية".

وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابقعن وزير الخارجية العراقي قوله إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحةفي البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا خلالزيارة رسمية إلى لندن إلى أنه "منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشةهذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعملخارج إطار الدولة".

في غضون ذلك، أشار أحد مسؤوليالوحدات القتالية ضمن الفصائل المسلحة يكنى بـ"القناص" إلى أن"الاوضاع التي تعيشها البلاد تحتم على الفصائل البقاء بمهامها القتاليةومستعدة لأي طارئ، لان الخطر مازال قائما لا سيما بعد التغييرات الاخيرة في سورياولبنان وغزة".

وبحسب القناص، الذي تحدث لوكالة شفقنيوز، فإن "الاندماج او الدخول ضمن المؤسسة العسكرية وتسليم السلاح، يعنيانتهاء مهام الفصائل التي لأجلها تشكلت، وهذا يعني انتهاء محور المقاومة في العراق".

ويرى مراقبون، أن دمج الفصائلالمسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية منالولايات المتحدة أو حلفائها.