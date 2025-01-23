تأكيدا لشفق نيوز.. كوردستان تكشف عن مقترح للموازنة الاتحادية: قدمته الحكومة للبرلمان دون التشاور معنا

2025-01-23 17:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشاوا هورامي، يوم الخميس، عن تقديم مقترح جديد للموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، لمجلس النواب العراقي، دون التشاور مع حكومة كوردستان، بدل مشروع الموازنة المتفق عليه بين الحكومتين.

وكشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني الحالي، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد.

وقال هورامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

وتابع: "ما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

ولفت هورامي، إلى أن "مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها".

وشدد هورامي، بالقول: "إننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات"، مؤكداً على "ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".