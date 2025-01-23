استقرار أسعار الدولار في بغداد وفي أربيل مع الإغلاق

2025-01-23 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينارالعراقي، عصر الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامنمع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاقبورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعارالتي سجلتها صباح هذا اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداداستقرت، حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغسعر البيع 150700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولارامريكي.