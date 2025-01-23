دائرة الضريبة في الأنبار توجز حجم إيراداتها للعام 2024

2025-01-23 17:20:01 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليميأوجزت دائرة الضريبة في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، إيراداتها خلال العام 2024.وقال مدير الدائرة حاتم كريم جواد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الإيرادات الضريبية في محافظة الأنبار للعام 2024 بلغت (ثلاثة وثلاثين مليارا وسبعمئة وواحدا وستين مليونا وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألفا ومئتين واثنين وعشرين دينارا) وغالبية الإيرادات تحققت عبر الأعمال التجارية".وأضاف جواد، أن "الإيرادات الضريبية توزعت على النحو التالي:1- الأعمال التجارية بلغت "(ثلاثين مليارا وثلاثمئة واثنين وسبعين مليونا ومئتين وواحدا وثلاثين ألفا وخمسمئة وثمانية وخمسين دينارا)".2- العقار والعرصات بلغت (ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وسبعين مليونا وواحدا وتسعين ألفا وثلاثمئة دينار).3- إيرادات الأقضية والنواحي بلغت (مئة وسبعة عشر مليونا ومئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وأربعة وستين دينارا).