الصحة تمد جسور التواصل مع الإعلام للتوعية عن سرطان الثدي

2025-01-23 17:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

عقدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ورشة توعوية للإعلاميين والمؤثرين لرفع الوعي المجتمعي حول سرطان الثدي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عقدت اليوم ورشة مع الإعلاميين والمؤثرين من أجل مد جسور التواصل مع الإعلام الحكومي وغير الحكومي"، لافتاً إلى أن "الغاية من الورشة ليكون هناك تواصل مباشر مع مجلس السرطان والجهات المعنية لمتابعة السرطان في العراق والمجتمع العراقي والتعرف على المعلومات من مصادرها الرسمية المخولة والدقيقة".

وأضاف أن "هناك الكثير من المعلومات المغلوطة والتضليل حول القضايا الصحية المتعددة ومن أهمها الحالات السلطانية"، مبيناً أن "الورشة كانت ناجحة جدا، وهنالك دعم واضح من الشركة الدولية المختصة بعلاج الحالات السرطانية".

وتابع، أن "هذه الورشة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وستكون هناك جهود للمتابعة والتوعية لإيصال رسائل التوعية عن السرطان وعن سرطان الثدي بشكل خاص"، مشيرا إلى أنه "نتمنى أن تكون هناك جهود للتثقيف والتوعية عن الكشف المبكر وإجراء الفحوصات بشكل دوري خصوصاً إذا كانت هناك مشاكل صحية، وأن يكون هناك تفاعل وتواصل ونجاح لمخرجات ومقررات الورشة".