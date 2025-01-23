2025-01-23 17:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، إطلاق 84 مشروعاً لتحسين البنية التحتية وتجميل مداخل بغداد، وفيما أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق تطوعية لتحضير وترميم البيوت التراثية في شارع الرشيد والبتاوين، أكدت أنها وضعت خطة شاملة لتنظيم وتنسيق الأنشطة السياحية والاحتفالات في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أمانة بغداد تلعب دوراً أساسياً بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار، إضافة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والمستشار السياحي لشؤون السياحة، بعد حصول بغداد والعراق على ميزة عاصمة الثقافة العربية، ويجب الحفاظ على هذه الميزة وتعزيزها من خلال المشاريع الكبرى التي تسهم في إبراز جمال العاصمة".

وأشار الربيعي إلى أن "هناك 84 مشروعاً في مجالات الطرق والتقاطعات المرورية، بالإضافة إلى تزيين وتنظيف وترميم كل مداخل بغداد، بما في ذلك المناطق الرئيسة مثل مدخل بغداد من المطار الدولي باتجاه المنطقة الخضراء".

وأكد الربيعي أن "أمانة بغداد وضعت خطة شاملة برئاسة الوكيل البلدي لشؤون البلدية، وعضوية دائرة المشاريع ، لتنفيذ هذه المشاريع بشكل منظم بالتنسيق مع خطة وزارة الثقافة".

وأضاف، أن "الحملة مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث يتم فتح طرق جديدة وتوسيع أخرى، إلى جانب تهيئة قاعات وما يقارب من 6 أماكن لاستضافة حفلات وأمسيات سياحية مسائية".

وأوضح أن "وزارة الثقافة والسياحة والآثار تختص بتطوير الفنادق، بينما أمانة بغداد تتولى تنظيم وتنسيق الأنشطة السياحية، بما في ذلك توفير الخدمات اللوجستية وتهيئة المداخل والمخارج للزوار والسياح".

ولفت إلى أنه "تم تشكيل فرقة تطوعية مختصة بتقديم خدمات لتحضير البيوت التراثية والبيوت البغدادية في مركز بغداد التاريخي، مثل شارع الرشيد".

وتابع: "كما تم العمل في منطقة المتنبي والسراي، وحالياً تنفذ المقطع الثالث في شارع الرشيد، الذي يمتد من ساحة الميدان إلى الرصافي، حيث سيكتمل بنهاية العام الجاري ليكون جاهزاً لاستقبال الزوار".

وأشار إلى أن "هناك لجنة تعمل حاليا على ترميم 11 بيتاً في منطقة البتاوين، حيث يتم تنظيف وترتيب بعض الأزقة: ، منوهاً بأن "منطقة البتاوين تُعد من المناطق المهمة التي تحتاج إلى وقت أطول للترميم، حيث كانت مهملة لأكثر من 20 عاماً".