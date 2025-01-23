المشهداني والعميري يناقشان الجوانب القانونية لإدارة جلسات مجلس النواب

2025-01-23 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الخميس، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري الجوانب القانونية لإدارة جلسات مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المشهداني التقى، اليوم، رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، وقدم التهنئة إلى قضاة المحكمة الاتحادية العليا والقضاة في العراق بمناسبة يوم القضاء العراقي".وتابع، أن "اللقاء شهد مناقشة عدة ملفات منها ما يتعلق بالجوانب القانونية لإدارة بعض جلسات مجلس النواب وما يرافقها من اعتراضات لبعض النواب".وأكد المشهداني- بحسب البيان- على "ضرورة سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة في تنفيذ الاجراءات الخاصة بالتشريعات النيابية".