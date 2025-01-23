رئيس الوزراء يؤكد أهمية دعم الحوار بين القوى السياسية في إقليم كردستان

2025-01-23 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أهمية دعم الحوار بين القوى السياسية في إقليم كردستان لتشكيل حكومة الإقليم.وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس حزب حراك الجيل الجديد السيد شاسوار عبد الواحد، بحضور أعضاء مجلس النواب عن كتلته النيابية".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان البحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني، وأكد رئيس الوزراء أهمية دعم الحوار بين القوى السياسية في إقليم كردستان العراق لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة، بعد إنجاز انتخابات برلمان الإقليم بنجاح في تشرين الأول الماضي.كما شهد اللقاء بحسب البيان التباحث في سير تنفيذ البرنامج الحكومي، ودعم القوى السياسية للحكومة في استكمال المستهدفات، وأهمية تكامل العمل بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، والمضي بالنهضة التنموية والاقتصادية وإعمار البنى التحتية، في جميع أرجاء العراق.