9 أندية تخرج مبكرا من الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا

متابعة/ المدى اختتمت مباريات الجولة الـ7 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، بخروج 9 فرق معروفة، لن تتمكن من مواصلة المشاركة في أدوار خروج المغلوب. وفقدت فرق مثل جيرونا الإسباني، وتسريفينا زفيزدا الصربي، بالإضافة إلى ريد بول سالزبورغ وشتورم النمساويين، أي فرصة رياضية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، حيث جمع كل منها ثلاث نقاط فقط […]

