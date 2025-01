السوداني يؤكد لرئيس حراك الجيل الجديد اهمية الحوار بين القوى السياسية في الاقليم

2025-01-23 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لرئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، اليوم الخميس، أهمية دعم الحوار بين القوى السياسية في إقليم كردستان العراق لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة. وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس حزب حراك الجيل الجديد …

