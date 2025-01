من هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل؟

2025-01-23 17:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت تسع محافظات حتى الآن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل الموافق 26 كانون الثاني 2025، بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام). والمحافظات التي قررت تعطيل الدوام هي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى وميسان وذي قار وديالى وبابل وواسط. وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة …

