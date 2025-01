مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار تسجل استقرارا في اسواق بغداد

2025-01-23 17:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الأربعاء، استقرارا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بالتزامن مع إغلاق البورصة . وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم. وأشار إلى أن أسعار …

